Кержакова могут оштрафовать за фото с рыбой

Санкт-Петербург, , 07:58 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков, который выложил на своей странице в соцсети Instagram фотографию с рыбалки, может быть оштрафован за незаконную рыбную ловлю. Об этом сообщает информационное агентство «Карелинформ» со ссылкой на республиканский отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны.

Отметим, что на фото, выложенном в соцсети, футболист держит в каждой руке по два лосося. Снимок был размещен под хэштегом #карелия.

«Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области — то в соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 г, добыча лосося озёрного запрещёна, — рассказали в ведомстве. — Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов по статье 8.37 КоАП РФ наказывается административным штрафом от 2 000 до 5000 рублей с конфискацией судна и других орудий ловли».

При этом агентство отмечает, что на фотографии не ясно, где именно рыбачил спортсмен.