Кемеровчанка вызвала скорую помощь, но похоронное бюро приехало раньше

«В рамках проверки будет установлено, каким образом работники похоронного агентства получили информацию о вызове скорой помощи к пожилой женщине. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в СУ СК РФ по региону.

При этом, как сообщают некоторые региональные СМИ, информацию о тяжёлом состоянии пожилой пациентки похоронному агентству могли предоставить сами медики.

Отметим, что случаи, когда сотрудники похоронных агентств приезжают раньше медиков или сотрудников полиции в России нередки. Бывают случаи, когда информацию похоронным бюро предоставляют сами сотрудники полиции или скорой помощи.

В конце июня ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура города Владимира выявила нарушения в работе полицейских, которые проводили проверки по смертям граждан. На направлениях, которые поступали в Бюро судебно-медицинских экспертиз из полиции, были размещены телефоны фирмы ритуальных услуг. В феврале 2016 года там же во Владимире от свиного гриппа скончалась женщина, но о смерти родственникам погибшей сообщил представитель похоронной фирмы.

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В марте 2017 года в Тамбове был вынесен приговор по делу местного предпринимателя, который владел фирмой по оказанию ритуальных услуг. В суде было доказано, что с мая 2014 года по январь 2015 года мужчина перечислял сотруднику УМВД по Тамбовской области деньги, а взамен полицейский предоставлял персональные данные умерших людей.