Кемеровчанка вызвала скорую помощь, но похоронное бюро приехало раньше

Кемерово, 11 июля 2017, 07:41 — REGNUM В Кемеровской области следственные органы выясняют, почему на вызов скорой помощи к пожилой женщине приехали сотрудники похоронного бюро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.Как уточнили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кузбассу, данный факт выяснился в ходе мониторинга СМИ. Была организована доследственная проверка.
«В рамках проверки будет установлено, каким образом работники похоронного агентства получили информацию о вызове скорой помощи к пожилой женщине. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в СУ СК РФ по региону.
При этом, как сообщают некоторые региональные СМИ, информацию о тяжёлом состоянии пожилой пациентки похоронному агентству могли предоставить сами медики.
Отметим, что случаи, когда сотрудники похоронных агентств приезжают раньше медиков или сотрудников полиции в России нередки. Бывают случаи, когда информацию похоронным бюро предоставляют сами сотрудники полиции или скорой помощи.
В конце июня ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура города Владимира выявила нарушения в работе полицейских, которые проводили проверки по смертям граждан. На направлениях, которые поступали в Бюро судебно-медицинских экспертиз из полиции, были размещены телефоны фирмы ритуальных услуг. В феврале 2016 года там же во Владимире от свиного гриппа скончалась женщина, но о смерти родственникам погибшей сообщил представитель похоронной фирмы.
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В марте 2017 года в Тамбове был вынесен приговор по делу местного предпринимателя, который владел фирмой по оказанию ритуальных услуг. В суде было доказано, что с мая 2014 года по январь 2015 года мужчина перечислял сотруднику УМВД по Тамбовской области деньги, а взамен полицейский предоставлял персональные данные умерших людей.
В июне 2016 года тамбовское УФАС признало факт сговора АО «Военно-мемориальная компания» и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска». Выяснилось, что в ритуальную компанию врачи звонили чуть ли не раньше, чем родственникам умерших людей.