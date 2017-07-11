«Путин, помоги!»: Как свердловские чиновники прозевали гибнущий завод

Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге 9 и 10 июля работал президент России Владимир Путин. Он принял участие в открытии международной промышленной выставки «Иннопром», посетил построенный с участием средств президентского гранта спорткомплекс «Дацюк-арена», провёл несколько встреч. И передал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву обращения и жалобы свердловчан, поступившие на «Прямую линию». Люди жаловались президенту на проблемы, о которых областное руководство оказалось просто не в курсе.

Также читайте: Путин потребовал разобраться с невыплатой зарплаты в Нижнем Тагиле

Отметим, перед приездом президента на Урал свердловчане пытались привлечь внимание чиновников и прессы к различным проблемам. С протестами выступили обманутые дольщики. На долгострое по улице Щербакова, 20 в Екатеринбурге 8 июля появилась надпись крупными буквами: «Путин, помоги!». К 9 июля её ликвидировали. Но в день приезда Путина возле киноконцертного театра «Космос», где с его участием должна была пройти церемония открытия «Иннопрома», были проведены одиночные пикеты пайщиков жилых комплексов «Светлый» и «Кольцовский дворик».

А вечером 9 июля о проблемах говорил уже лично президент Путин. Он передал Куйвашеву обращения граждан, которые поступили на «Прямую линию» в июне. Особо глава государства обратил внимание на жалобы свердловчан по поводу медицины и льготного лекарственного обеспечения, состояние очистных сооружений в Ирбите и невыплату заработной платы работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

Врио губернатора пообещал главе государства разобраться в этих проблемах и сразу же приступил к исполнению. Начал с решения проблем сотрудников нижнетагильского предприятия. И тут выяснилось, что свердловские чиновники оказались не в курсе о проблемах на этом заводе. За помощью предприятие не обращалось, ни в какие областные программы не заявлялось.

Ранее читайте: Невыплата зарплаты в Нижнем Тагиле: завод не просил о помощи

Не в теме оказались даже некоторые политики Нижнего Тагила. При этом местные и региональные СМИ рассказывают об этом многострадальном предприятии уже не первый месяц. В июне рабочие поведали журналистам о том, что отправили обращение Владимиру Путину. Кроме того, с 2016 года данным заводом плотно занимаются прокуратура и Следственный комитет. Проблемы у предприятия начались в 2014 году — объёмы производства начали резко падать. В сентябре 2016-го прокуратура объявила о том, что деньги людям не выдавали с ноября 2015 по август 2016 года. Перед 200 сотрудниками накопилась задолженность в размере около 5 млн рублей. И тогда же прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты денег.

Как отметили в мэрии Нижнего Тагила, сейчас завод является банкротом. В отношении него введена процедура внешнего наблюдения. Администрация города в марте направила официальные письма о проблеме с зарплатой на заводе в министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, межрайонную инспекцию ФНС России № 16, в прокуратуру Тагилстроевского района города и управляющему Горнозаводского управленческого округа. Имущество предприятия было арестовано.

По данным на июнь 2017 года, размер задолженности перед 195 сотрудниками превысил 13 млн рублей. Как заявили рабочие, руководство завода обещало с ними полностью расплатиться, если попросит Путин. Президента возмутила такая «борзота». Он поручил Куйвашеву разобраться в вопросе и решить проблему.

Ранее по теме: Невыплата зарплаты на Урале: Бастрыкин взял дело под контроль

Сразу после президентского пинка чиновники активно зашевелились. В Нижний Тагил были срочно командированы два областных министра. А днём 10 июля региональные власти заявили о том, что долги по зарплате перед работниками уже начали погашать. Этот результат они записали в заслугу вмешательству Куйвашева.

Также читайте: После вмешательства Путина рабочим свердловского завода выдают зарплату

Впрочем, если по совести, 8,5 млн рублей для выплаты зарплаты перевели двое собственников завода. Именно из этих денег сейчас идёт выплата долгов. А у врио губернатора впереди — решение других проблем, с которыми его просил разобраться Путин. Среди них — нехватка врачей и проблемы с льготными лекарствами. И эти проблемы, в отличие от нижнетагильского завода, носят системный характер, по сути, являются одним из результатов работы Куйвашева во главе региона за последние пять лет.

Кроме того, в регионе немало проблем, не озвученных Путиным, но тоже требующих решения. Может быть, не стоит ожидать очередного президентского пинка, а заняться ими самостоятельно?

Читайте ранее в этом сюжете: Скандальный завод на Урале — возбуждено три уголовных дела