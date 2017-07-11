Немецкие ученые: «Радикальная молодежь строит свой ислам»

Берлин, , 05:45 — REGNUM Немецкие ученые из Билефельдского университета исследовали переписку проживающих в Германии салафитов в WhatsApp и сделали вывод, что молодые последователи радикального ислама почти ничего не знаю об этой религии, передает 10 июля Der Spiegel.

Ученые исследовали более 5700 сообщений в одной беседе на платформе мессенджера WhatsApp, где около десяти салафитов в возрасте от 15 до 35 лет обменивались сообщениями.

Исламовед Михаэль Кифер считает, что они строят свой собственный ислам, речь, по его мнению, идет не о «радикализации ислама», а об «исламизации радикализма». Он подчеркивает, что «молодые салафиты используют ислам для проявления насилия».

Из переписки в WhatsApp выяснилось, что салафиты не посещают местные мечети и не придерживаются каких-либо традиций, даже совершения обязательных повседневных мусульманских молитв.

Они обсуждают в своих переписках обычные вещи: дружбу, половые отношения, повседневную жизнь. При этом многие высказывают свои мечты «стоять на полях сражения джихада».

Говоря о профилактике распространения радикального ислама, ученые напоминают тот факт, что молодые салафиты чаще всего не ходят в мечеть и не придерживаются традиций, поэтому призывают учителей в образовательных учреждениях внимательно отслеживать то, что говорят их ученики, особенно это касается подростков.

Напомним, в Германии на сегодняшний день насчитываются около 670 исламистов, представляющих угрозу обществу, и их количество непрерывно увеличивается. Особую опасность представляют салафиты, сторонники радикального ислама.