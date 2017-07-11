G20: Суд Гамбурга выдал ордер на арест 51 человека

Гамбург, Германия, , 04:55 — REGNUM После беспорядков на саммите G20, который прошел 7−8 июля, суд Гамбурга выдал ордер на арест 51 человека, в основном это мужчины до 30 лет. Среди обвиняемых в совершении преступлений есть немцы, французы, испанцы, греки и другие, пишет 10 июля Die Tagesschau.

Ситуация с «разрухой» Гамбурга в ходе многочисленных демонстраций заводит в тупик сотрудников служб безопасности. Остается неясно, сколько демонстрантов участвовало в мирной демонстрации под лозунгом «Безграничная солидарность вместо G20», а сколько человек совершало преступления, фактически относившись к леворадикальным группировкам.

Корреспондент немецкой телекомпании ARD в Испании сообщил, что в преддверии саммита демонстранты из региона Валенсия писали в Twitter о поездке в Гамбург. Позже они опубликовали фото беспорядков, которые, очевидно, устроили они сами.

Помимо Twitter популярностью среди леворадикалов пользуется социальная сеть «Indymedia». Например, греческие анархисты выкладывали фото и видео беспорядков в Гамбурге именно на данной платформе.

Демонстранты из Германии, относящиеся к леворадикалам, опубликовали в группе под названием «Бесконтрольные беспорядки приветствуются» в «Indymedia» интерактивную карту со схемами предполагаемых мест нарушений порядка, баррикад и других действий.

Страница «Революционная молодежь» в Twitter, откуда, как предполагается, писали швейцарские леворадикалы, была заблокирована.

Напомним, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды, крики: таким запомнят Гамбург местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейская операция в Гамбурге насчитывала 20 тыс. человек. Отмечается, что такого не было со времен Второй мировой войны. Местные СМИ сообщают, что более 476 полицейских были ранены и направлены в больницы.