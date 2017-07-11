Анна Кузнецова критикует проект закона о «принудительных соцуслугах» детям

Москва, , 22:32 — REGNUM

Детский омбудсмен Анна Кузнецова объяснила свою позицию тем, что авторы законопроекта предлагают исключить принцип добровольности получения социальных услуг для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В случае принятия изменений в действующее законодательство отпадет необходимость в получении согласия законных представителей совершеннолетних на оказание социальных услуг. Кроме того, законодательная инициатива предлагает признавать несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, нуждающимся в социальном обслуживании по заявлению третьих лиц (комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства и т.д.), также без учета мнения и согласия его законного представителя, сообщает Агентство правовой и судебной информации.

«Считаю данный законопроект недопустимым и противоречащим нормам Семейного кодекса РФ. Принятие его дискредитирует права родителей и позволит органам системы профилактики «бесцеремонно» вмешиваться в дела семьи, решать судьбу и статус ребенка. То, что предлагается законопроектом, имеет смысл только по отношению к детям, находящимся в социально-реабилитационных центрах по решению органов опеки. В иных случаях принятие закона может обернуться недопустимыми инцидентами, связанными с оказанием принудительной социально-медицинской помощи. Под ударом окажутся дети, чьи родители имеют ненормированный рабочий график, или дети, за которыми временно приглядывают бабушки и дедушки. Без соответствующей доработки принятие законопроекта будет большой ошибкой на уровне государства», — подчеркнула Анна Кузнецова.

В связи с этим Анна Кузнецова направит в Государственную Думу РФ отрицательное заключение на законопроект № 187 358−7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Нормы о социально опасном положении несовершеннолетних закреплены в Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данное положение выражается в том, что несовершеннолетний вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.

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