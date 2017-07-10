«Вечевой колокол» обещает отвечать на жалобы новгородцев не более 15 дней

Великий Новгород, , 21:04 — REGNUM Информационный портал «Вечевой колокол» — система для обработки информации о проблемах жителей Новгородской области и принятия решений — заработал сегодня, 10 июля, в тестовом режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, принципиальным отличием портала «Вечевой колокол» от действующих на территории области систем получения информации является «автоматическая маршрутизация обращений и расширенные механизмы контроля и обратной связи, дающие возможность пользователю оценить работу исполнителя».

В настоящее время пользователи портала могут оставить сообщение или выступить с инициативой. Для сообщений доступны несколько категорий («Двор», «Общественный транспорт», «Дом», «Благоустройство», «Здравоохранение»), при этом сообщения могут оставлять только зарегистрированные пользователи — в системе либо в социальных сетях.

«Сообщения будут проходить модерацию, а затем автоматически отправляться исполнителю в зависимости от геолокации и категории проблемы. В случае, если нужная для сообщения категория или подкатегория не найдены, пользователю будет предложено перейти в интернет-приёмную губернатора Новгородской области», — сообщили в пресс-центре правительства региона.

В ближайший месяц на портал обещают добавить раздел «База знаний» — ответы на часто задаваемые вопросы и типовые жизненные ситуации. Также появится возможность на площадке портала проводить опросы. В конце августа «Вечевой колокол» получит мобильное приложение.

Отмечается, что обращения на сайт не попадают под действие закона 59-ФЗ «Об обращениях граждан». «Срок ответа на сообщение, поданное через портал, составляет не более 15 дней», — сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, интернет-портал «Вечевой колокол» создан на базе системы «Довольный гражданин». Её приобретение обошлось бюджету Новгородской области в 952,3 тыс. рублей. «Вечевой колокол» уже назвали альтернативой блогу губернатора, который был площадкой для сбора жалоб и обращений граждан в годы руководства регионом Сергеем Митиным.

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