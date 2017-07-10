Хозяевам сожжённых на улицах Гамбурга машин дадут проездные билеты

Гамбург, Германия, , 19:45 — REGNUM По решению Транспортного союза Гамбурга владельцы сгоревших во время протестов автомобилей получат месячные проездные билеты на общественный транспорт, сообщает газета Handelsblatt.

Проездные билеты будут выданы людям, способным доказать, что они являются собственниками автомобилей, сгоревших в ходе акций протестов антиглобалистов против саммита «Большой двадцатки». Этот проездной документ даст им право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте и региональных поездах.

По информации издания, на данный момент в Транспортный союз Гамбурга обратились пять человек. Им требуется написать заявление и доказать своё право на владение сгоревшим транспортным средством.

Напомним, при уличных беспорядках в Гамбурге 7 и 8 июля по данным МВД ФРГ пострадали порядка 500 полицейских. Несколько сотен протестующих были задержаны за участие в массовых беспорядках. Пользуясь возникшим хаосом, мародёры грабили магазины, участники протестов разбивали и поджигали автомашины, поджигали мусор и баррикады.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала всем пострадавшим от акций протеста материальную компенсацию и признала, что беспорядки на улицах Гамбурга стали результатом просчетов правительства и организаторов международного саммита.

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