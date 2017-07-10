На Тамбовщине в 2017 году обустроят 250 дворов

Тамбов, , 19:01 — REGNUM В Тамбовской области в 2017 году в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» будут благоустроены 250 дворовых и 71 общественная территория, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Сегодня, 10 июля, вице-губернаторпровел заседание межведомственной комиссии Тамбовской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В муниципалитетах разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территорий, городских парков. А в двух муниципалитетах работы по благоустройству уже выполнены.

По словам исполняющей обязанности начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области Елены Выгузовой, в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района заасфальтирован двор, проведено благоустройство общественной территории. А в райцентре Петровского района благоустроен Парк Победы в Великой Отечественной войне. В остальных муниципалитетах ведется подготовительная работа. Заключаются договора, проводятся торги.

Председателем межведомственной комиссии Тамбовской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является губернатор Александр Никитин. Он подчеркивает:

«Проект «Городская среда» позволит преобразить десятки, сотни дворовых территорий не только в Тамбове, но и по всей области. Главная же наша задача не просто обеспечить софинансирование, а услышать и учесть пожелания жителей, каким они хотят видеть свой двор».

Власти подчёркивают, что кураторы проекта (а ими выступают не только органы исполнительной власти области и муниципалитеты, но и представители партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта) постоянно встречаются с жителями, выслушивают их пожелания, ведут большую разъяснительную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тамбовщина в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году из федерального бюджета получила 209,4 млн рублей. Из областного бюджета на условиях софинансирования добавили 31,3 млнрублей. Эти средства разделены между 60 муниципалитетами — участниками программы, которые со своей стороны должны были добавить не менее 1 процента от суммы субсидии. В софинансировании проекта приняли участие и собственники. В итоге общий объем средств на реализацию мероприятий проекта в текущем году составил около 249 миллионов рублей.

Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин подчеркивал, что реализация этого проекта очень важна для населения области. «Качество городской среды определяет условия жизни и работы. Проект этот очень серьезный и значимый для нас, предполагающий детальное межведомственное взаимодействие, использование народной инициативы, которую следует далее поощрять. Необходимо гласное обсуждение всех планов по благоустройству, привлечение к этому процессу как можно большего числа граждан», — отмечал глава региона.

В настоящее время идет разработка Государственной программы Тамбовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы». В рамках нее будет проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий муниципалитетов. На основании полученных данных будут разработаны муниципальные программы благоустройства на 2018−2022 годы.

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