Врачи автопоезда «Забота и здоровье» проконсультировали 1100 рязанцев

Рязань, , 17:54 — REGNUM В Рязанской области врачи автопоезда «Забота и здоровье» проконсультировали 1100 жителей. Как 10 июля сообщает пресс-служба правительства Рязанской области, медики побывали в селах Напольное Сараевского района и Маклаково Пронского района.

Врачи провели осмотр 529 человек, из них 98 человек — дети. 13 пациентов получили направления на госпитализацию, а 160 жителей сел — на дальнейшее обследование.

Также вместе с врачами работали сотрудники управления соцзащиты. Они провели 50 консультаций, во время которых рассказали о тонкостях назначения пособий беременным женщинам, льготах по оплате жилья и «коммуналки», а также о срочной социальной помощи и организации детского отдыха.

«Развитие в регионе выездной формы работы специалистов способствует решению задачи, поставленной главой Рязанского региона Николаем Любимовым по совершенствованию оказания медицинской помощи населению. По его словам, такой подход позволяет жителям малых населенных пунктов своевременно получать качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время проект продолжит свою реализацию. Так, 11 июля прийти на прием к врачам смогут жители села Пехлец Кораблинского района. Позже врачи доедут до деревни Важная Шатского района и поселка Лашма Касимовского района.

ИА REGNUM отмечает, что вопросы развития здравоохранения в регионе включены в предвыборную программу врио губернатора Николая Любимова. Так, доступность качественной медицины в селах — одна из первостепенных задач главы региона, говорится в документе. В частности, Николай Любимов обещает расширять географию работы автопоезда. Кроме того, в программе говорится о развитии сети ФАПов.