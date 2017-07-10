В Ялту из Москвы на теплоходе: миф или реальность?

Москва, , 18:20 — REGNUM Не исключено, что в скором времени москвичи смогут отправиться в Ялту на теплоходе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу в МТПП Сергей Абрамов. По его словам, возможность появления нового речного круиза сейчас тщательно прорабатывается.

В целом жители России стали больше внимания уделять поездкам по своей стране. Среди наиболее интересных направлений сейчас выделяют туры по регионам Алтая, Северный Кавказ, а также речной туризм. Отмечается тенденция к расширению спектра круизов

«Алтай наиболее интересен, в развитие инфраструктуры идет достаточно много средств. Также вкладывают много денег в кластер Северного Кавказа, не только во время зимнего горнолыжного курорта, там и летом достаточно интересно. Люди возвращаются к России», — отметил Абрамов.

Что касается отдыха за рубежом, то за 2017 год вырос турпоток из России в Доминиканскую республику, при этом устойчивым спросом пользуется Турция.

«Несколько снизился поток наших туристов в Европу в связи с санкциями, но в Юго-Восточную Азию увеличился на 3−5%», — отметил он.

По словам Абрамова, в России большое внимание уделяется развитию речного туризма. Так, круизы совершаются не только по Волге, но и по таким рекам как Лена, Енисей.

«В этом году открыли новый круиз по Черноморскому побережью на теплоходе Ялта-Сочи. Этого давно не было, потому что с 2014 года в Ялту не заходил практически ни один корабль. Сегодня там курсирует «Князь Владимир» — это тоже тенденция расширения спектра. Тщательно прорабатываются маршруты из Москвы до Ялты на теплоходах», — заявил он.

Он также объяснил, почему курорты Крыма пользуются не таким большим спросом по сравнению с зарубежными странами.

«Дело в том, что Крым — это полуостров, и средства размещения, то есть отели и частный сектор, достаточно ограничены. Высококлассных гостиниц не так много, они в первую очередь заполняются туристами, которые привыкли отдыхать в Турции и Египте по системе All inclusive», — заявил Абрамов.

Так, Крым не привлекает туристов, не привыкших жить в частном секторе. При этом спрос на полуостров остается стабильным, он колеблется в пределах 50% за последние 3 года.

«Он находит свою нишу, и не сможет принять больше, чем полуостров может выдержать», — добавил Абрамов.

Также, по его мнению, решение ввести курортный сбор было преждевременным. Он убежден, что данный момент необходимо обсуждать.

«То, что есть некие сомнения в целесообразности, это правильно. Сократят курортный сбор или приостановят — это уже не принципиально, главное чтобы это решение не было безапелляционным, что так должно быть, а вызывать дискуссию», — заявил он, комментируя предложение председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова снизить планку курортного сбора до 50 рублей.

По его словам, курортный сбор должен идти в муниципальный бюджет, а не в регионы.

«Муниципалитеты координируют развитие туризма в своем регионе», — объяснил свою позицию Абрамов.

Отметим, что статистические данные за 2017 год показывают, что выезд за рубеж вырос впервые с 2013 года. Согласно данным Росстата, число выездных туристских поездок из России за 3 месяца 2017 года выросло на 24% с 5,7 млн до 6,7 млн. В 2016 году общее число выездных туристских зарубежных поездок из России составило 31,7 млн.

Самыми популярными зарубежными направлениями по итогам первых 3 месяцев 2017 года стали: Финляндия (736 тысяч поездок), Абхазия (667 тыс.), Казахстан (512 тыс.), Китай (430 тыс.), Эстония (393 тыс.), Таиланд (381 тыс.), Украина (372 тыс.), Германия (273 тыс.), Польша (273 тыс.) и ОАЭ (210 тыс.).