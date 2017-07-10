В Оренбурге родители требуют отставки главы управления образования

Оренбург, , 17:23 — REGNUM В Оренбурге родительское сообщество, недовольное предложенной оптимизацией в сфере дошкольного образования, готово выйти на митинг с требованием отставки Нины Гордеевой с поста начальника управления образования администрации города. В соцсетях появился анонимный опрос на соответствие её занимаемой должности.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер оренбургских коммунистов, депутат Заксобрания Оренбургской области Максим Амелин, часть родителей готова выйти на митинг, но сроки акции не определены. Сейчас изучается ситуация, сколько родителей настроены решительно. Если таких пап и мам будет много, то митинг состоится, а организационную поддержку окажут региональное отделение КПРФ, депутаты Заксобрания и горсовета от этой же партии.

Как отметил Амелин, обиженные и возмущенные родители первоначально обратились к коммунистам:

«К нам обратились наши избиратели. Их не устраивает ситуация в сфере дошкольного образования. У них нет навыков организации митингов. Мы согласны с требованиями родительского сообщества, которое не устраивает ситуация, когда идет постепенный демонтаж социальной системы».

Вместе с тем у ряда родителей опрос в соцсетях вызвал недоумение и вопросы:

«Зачем вести такие опросы?! Наша заведующая говорила что Гордеева очень долго пыталась избежать введения этой системы! И почему вы думаете что это ее личное желание? Не разобравшись у нас уже судят женщину! Я не за оптимизацию, но не надо на одного человека валить всю ответственность»;

«Так опрос с какой целью? Ребят, давайте все в одну кучу тоже мешать не будем?! Дай Бог, если все-таки правда все останется по-прежнему и дело с концом, не нужно примерять на себя роль вершителей судеб…»;

«Гордеева такой же исполнитель и если сейчас она скажет публично кто придумал эту систему вводить по России то слетит все руководство не только в УО. Вся система бюджетная гнилая и гниет она с головы. Сейчас Гордеева все шишки соберет, ее поменяют и что измениться? Придет такой же человек вынужденный подчиняться системе»;

«Гордеева в этой ситуации между молотом и наковальней. Ну сменят допустим ее? Придет новый и точно так же будет исполнять спущенные сверху указания. Для справки: это губернаторы областей отчитались перед Президентом о выполнении Указа. Губернаторы сообщили что мест детям в садах хватает. Думаете в этом виновата Гордеева?» (орфография и пунктуация сохранены).

Однако и оппонентов нашлось немало:

«Чиновница получает зарплату из наших налогов, и не малую! вы считаете что она её отрабатывает?! она должна отстаивать наши интересы, интересы детей, а не вышестоящих!»;

«Она руководитель высокого ранга. Посредник. Она не предполагала, что это непопулярная мера? беспечно проигнорировала возможность волны возмущений? тогда ей минус. Думать, предполагать и просчитывать возможные комбинации ситуаций руководитель обязан»;

«Систему менять надо. Пока чиновники честно работать не начнут, ничего не изменится!» (орфография и пунктуация сохранены).

В обсуждении темы появилось признание: «А если человек позволяет себе больше, чем ему положено по инструкции возникает вопрос о профпригодности этого человека. Опрос не спроста появился. После того как стали поступать активно угрозы в адрес несогласных» (орфография и пунктуация сохранены).

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Между тем официальную позицию по поводу соответствия должности Нины Гордеевой выразил глава Оренбурга Евгений Арапов. Он высоко ценит руководство управления образования администрации Оренбурга и не разделяет мнения некоторых родителей дошкольников, которые намерены требовать её увольнения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Градоначальник назвал Гордееву профессионалом с большой буквы: «Нина Гордеева — честный и порядочный человек, никогда не была замешана в коррупционных вопросах. Этого никогда не было, и я уверен, не будет», — подчеркнул Арапов и заявил: «Таких руководителей как она не так много не только на территории города, но и в области. Этот человек на своём месте!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге озвученные местными чиновниками планы оптимизации штата госпиталей в детских садах и введение дежурных групп породило всплеск негодования в рядах родительского сообщества. Родители создали петицию, которая адресована президенту РФ, прокуратуре и министерствам образования федерального и регионального уровней. В ней оренбуржцы выступили категорически против новшеств в работе детских садов.

В ситуация вмешался губернатор, который потребовал от главы Оренбурга навести порядок в сфере дошкольного образования. В итоге городское профильное управление пошло на попятную, заявив, что увольнений не будет, а работа детских садов продолжится в привычном режиме. Однако не все родители восприняли заявления с верой. утрата доверия чиновникам породило новый протест: родительское сообщество требует отставки Нины Гордеевой.

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