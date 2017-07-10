В Тюменской области резко подорожали продукты питания

Тюмень, , 17:03 — REGNUM В Тюменской области резко, на 4,5% за месяц, повысилась стоимость условного минимального набора питания. С начала года повышение данного показателя составило более 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тюменьстате.

Данные статистического мониторинга были опубликованы 7 июля. Стоимость минимального набора питания (МНП) в Тюменской области приближается к стоимости МНП в ЯНАО. На Ямале МНП на июль 2017 года составляет 5 699 рублей, в Югре — 4 442 рубля, в Тюменской области — 4 601 рублей. Причем на Ямале продуктовый минимум с начала года повысился на 3%, в ХМАО — на 0,4%, в Тюменской области — на 15%.

Подорожали в Тюменской области с начала 2017 года яблоки — на 40%, морковь — на 39%, говядина — на 2%, масло сливочное — на 12%, молоко — на 3−4%, сыры — на 7%, сметана — на 4%, соссиски и сардельки — почти на 7%, колбасы — на 3%, хлеб — на 3%. Более, чем в два раза стали дороже картофель, капуста, репчатый лук.

При этом минимальная заработная плата для работников внебюджетной сферы в Тюменской области равна 9 тыс. 950 рублям, для бюджетников с 1 января 2017 года — 8 тыс. 500 рублей. По официальным данным средняя заработная плата в Тюменской области в первом квартале 2017 года составила 50 тысяч рублей. А по версии рекрутингового портала hh.ru, предлагающего работу, за июнь 2017 года средняя зарплата в регионе составила 35 тыс. рублей.