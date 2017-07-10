Латвия заняла второе место в ЕС по темпам сокращения населения

Рига, , 17:00 — REGNUM В 2017 году Латвия заняла второе место в Европейском союзе по сокращению численности населения. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat, сообщаетLETA.

Так, в расчете на тысячу жителей сокращение численности населения Латвии в 2016 году составило 0,96%. В свою очередь самое большое сокращение населения зарегистрировано в Литве — на 1,42%. В Эстонии численность населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,02%.

Немного меньше, чем в Латвии, население сократилось в Хорватии (-0,87%), Болгарии (-0,73%) и Румынии (-0,62%).

В целом уменьшение численности населения в 2016 году зарегистрировано в десяти странах ЕС, а в 18 странах она увеличилась. Самый большой прирост численности населения был в Люксембурге — на 1,98%. В Швеции он составил 1,45%, на Мальте — 1,38%, в Ирландии — 1,06%, в Австрии — 0,95%, в Германии и на Кипре — 0,76%, в Дании — 0,72%, в Великобритании — 0,65%.

По последним данным Eurostat, в Латвии в начале 2017 года проживало 1,95 млн человек, что составляет 0,4% общего числа населения ЕС. Такая же доля населения ЕС проживала в Словении. Наименьший удельный вес населения был в Люксембурге и на Мальте (0,1%), на Кипре (0,2%) и в Эстонии (0,3%). 16,2% населения ЕС проживало в Германии, население Франции составляло 13,1%, Великобритании — 12,9%, Италии — 11,8%, Испании — 9,1%, Польши — 7,4%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии, темп сокращения населения в стране увеличивается: так, в январе 2016 года в стране официально проживало 1,969 человек, таким образом, за год население сократилось на 0,97% или 18,8 тысячи человек, в 2015 году — на 0,86% или 17,1 тысяч человек, а за 2014 год население страны официально сократилось на 0,77% или 15,4 тысяч человек. В целом, с 2010 года численность населения сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет миграции Латвии потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч.

Напомним также, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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