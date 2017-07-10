В Подмосковье появились орлан-карлик и лебедь-кликун

Красногорск, , 17:01 — REGNUM В подмосковных Луховицах обнаружили редкого пернатого хищника — орла-карлика. Находку сделали биологи природоохранного фонда «Верховье» во время мониторинга редких видов животных и растений по заказу Минэкологии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Орлан-карлик — редкий краснокнижный вид. Он проживает в Подмосковье, но встретить его в наших краях всё равно очень сложно и это большая удача», — заявил главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин.

Гнездовье птицы, по словам сотрудника фонда, удалось обнаружить во время мониторинга редких видов птиц, населяющих Московскую область.

Юлий Добрушин сообщил, что сейчас в области складывается очень неоднозначная и противоречивая ситуация с гнездованием редких видов птиц. Трудно определить, какие процессы происходят, потому что наблюдается с одной стороны расселение в Подмосковье видов, которые его давно покинули или вообще здесь практически не селились, а с другой — регион покидают традиционно обитающие здесь представители пернатых.

«Мы сейчас наблюдаем, что в регионе начинают селиться представители, обычно проживающие в более северных регионах. Например, лебедь-кликун, вот уже несколько лет на севере-западе нашей области в Лотошинском районе гнездиться пара этих птиц», — сообщил Юлий Добрушин.

К «северянам», облюбовавшим в последнее время Московскую область, по его словам, можно причислить таёжную сову и длиннохвостого несытя.

«Поскольку это таежные, северные хищники, они предпочитают селиться в хвойных лесах, в густых ельниках, то есть в тех районах, где они у нас еще сохранились», — заявил эколог.

К числу наиболее редких видов птиц, появившихся в Подмосковье, относят и чёрного аиста. По словам Добрушина, тут этих птиц не наблюдали почти сто лет. Последний раз их видели здесь в 1926-м году.

«Но при вроде бы положительных тенденциях в отношении гнездования в нашем Подмосковье редких птиц, есть и обратные процессы, когда типичные представители пернатых Московской области всё реже и реже встречаются здесь. В первую очередь речь идёт о крупных хищниках, таких как большой и малый подорлики», — сообщил Юлий Добрушин.

Главную причину сокращения краснокнижных птиц сотрудник фонда видит в исчезновении лесов из-за вырубок, пожаров и нашествий короедов.

Красная книга Подмосковья учреждена постановлением правительства Московской области от 13 февраля 1997 года № 11/4 и впервые опубликована в 1998 году. При первом издании в неё было включено 62 птицы. Однако затем добавил еще 7 новых видов — малую выпь, серого гуся, лебедя-кликуна, шилохвоста, черного коршуна, клинтуха, ястребиную сову, а один исключили — северную бормотушку.