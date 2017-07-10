В Подмосковье построят памятник Петру и Февронии

Одинцово, Московская область, , 16:39 — REGNUM В сельском поселении Захаровское Одинцовского района Московской области 10 июля состоялась церемония закладки камня в основание будущего памятника покровителям семьи и брака — благоверному князю Петру и княгине Февронии Муромским, передает РИАМО.

По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, которые приводятся в сообщении, для сельского поселения Захарово, которое исторически связано с именем великого русского поэта Александра Пушкина, памятник Петру и Февронии станет еще одной «точкой притяжения» для туристов и гостей муниципалитета.

Автором памятника, который в скором времени появится в Захарове, является староста храма Петра и Февронии.

Закладку первого камня благословил архимандрит Нестор. Будущий памятник разместится на лужайке возле храма.

Храм Петра и Февронии в Захарово был возведен в 2014 году. Бревенчатое строение построено по всем правилам деревянного зодчества из леса, срубленного в Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в России отпраздновали День семьи, любви и верности. В Подмосковье в этот день состоялся всероссийский фестиваль «Семья России».

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Напомним, День семьи, любви и верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Петр и Феврония еще при жизни стали образцом крепких семейный отношений. В России праздник начал отмечаться с 2008 года.