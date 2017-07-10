Превратится ли Москва в оффшор?

Москва, , 17:23 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму законопроект, разрешающий потенциальным резидентам техно — и индустриальных парков иметь обособленные подразделения за пределами столицы. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор DEGA Development Ольга Миронова, таким образом в столице пытаются решить проблему наполнения бюджета за счёт привлечения дополнительных инвестиций.

«Тут надо внести некоторую ясность и объяснить, в чём состоит различие между технопарками и индустриальными парками. Технопарки — это комплексы, имеющие больше отношение к науке, к исследованиям, к инновациям, к экспериментам, к поискам бизнес-моделей, которые бы позволяли находить и продавать или масштабировать какие-то бизнес решения, то есть то, что называется стартапами. Индустриальные же парки — это нечто совсем иное, связанное больше уже непосредственно с производством. В связи с этим хочется особо подчеркнуть, что законодательные инициативы Сергея Собянина имеют отношение не столько к техно-, сколько к индустриальным паркам», — заявила ИА REGNUM генеральный директор DEGA Development Ольга Миронова.

По её словам, это очень важно для понимания значения инициатив столичного мэра, потому что речь идёт в первую очередь о действиях московских властей, направленных на привлечение в экономику города производственных инвестиций.

«Деятельность индустриальных парков, занимающихся развитием непосредственно производства, обусловлена существующими многочисленными нормативами и требованиями, например, по соблюдению санитарно-защитных нормативов. Заключаются они в том, что вокруг действующих производств должна сохраняться определенная полоса отчуждения от 300 до 1000 метров, отделяющих их от жилых и прочих построек. Понятно, что заниматься производством в Москве, где каждый клочок на учете и стоит огромных денег, очень тяжело, если вообще возможно. Инвестиции в производственные мощности в связи с этим в Москве нерентабельны, никто их сюда делать не торопиться, скорее наоборот, наблюдается обратный процесс, когда производство из города выводится, чтобы сохранить свою конкурентоспособность», — пояснила Ольга Миронова.

Москва заинтересована в привлечении денег, поскольку это обеспечивает наполнение бюджета. Поэтому вводятся поправки, позволяющие решить проблему производственных площадей, выведя их далеко за пределы столиц и считаясь при этом московским производством.

«Бизнес стремиться в индустриальные парки, потому что ему здесь предоставляются существенные налоговые льготы, в том числе на имущество, на прибыль и т.д., но в тоже время он не имеет возможности размещать в них производство, потому что этому препятствуют условия города. Мэр Москвы Собянин попытался преодолеть это противоречие. Своими поправками, он по сути, открывает возможности регистрироваться предприятиям в московских индустриальных парках при том, что заниматься производством они могут, где угодно. Выгода здесь очевидная — предприятия у нас платят налоги по месту регистрации, а не по фактическому месту, где у них создается прибавочная стоимость», — считает Ольга Миронова.

Он отметила, что сейчас нельзя получить статус резидента индустриального парка в Москве, имея промышленные подразделения за пределами города. Если Мосгордума одобрит поправки, эти ограничения перестанут действовать.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что власти будут присваивать промышленным территориям статус индустриальных парков и они получат все действующие в городе налоговые льготы.

В итоге для индустриальных парков ставка по налогу на прибыль будет снижена с 18% до 13,5%, по аренде за землю ставка будет составлять 0,1% от кадастровой стоимости (сейчас от 0,1% до 1,5%). По земельному налогу ставка сейчас составляет 1,5% от кадастровой стоимости, а после введения льгот составит 0,7% суммы начисленного налога (0,1% от кадастровой стоимости). При этом ставка по налогу на имущество индустриальных парков будет снижена до нуля. В целом налоговая нагрузка для индустриальных парков снизится на 25% по сравнению с текущим уровнем.

На статус индустриального парка могут претендовать предприятия, которые соответствуют критериям, определенным правительством столицы.