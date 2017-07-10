Родительскую плату за дошколят в Татарии предложили считать по-новому

Казань, , 16:23 — REGNUM В Татарии могут ввести новый порядок начисления родительской платы — только за дни, которые ребёнок посещал детский сад. Депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев предложил не начислять платёж за пропуски по уважительной причине. Соответствующий законопроект подан 10 июля на рассмотрение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на автора.

Изменения предложено внести в ст. 21 регионального закона «Об образовании». Те дни, что пропущены без уважительной причины, будут оплачиваться родителями полностью. Уважительными причинами депутат предлагает считать период болезни, санаторно-курортное лечение, медицинское обследование, отпуск родителей, а также летний период сроком до 75 календарных дней. Кроме того, данный список может быть расширен Кабинетом министров РТ.

Если документ будет принят, то вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Как сообщил Прокофьев, законопроект пока будет рассматриваться профильным комитетом Госсовета РТ, потому в повестке завтрашней сессии его нет. Он также добавил, что предлагаемый порядок уже используется во всех регионах Приволжского федерального округа. В республике перерасчёт делается только за питание в дни, когда отсутствовал ребёнок.

Напомним, постановлением Кабмина РТ от 31 октября 2016 года средний размер ежемесячной родительской платы на 2017 год установлен от 262 до 4747 рублей в зависимости от режима работы детсада и возраста ребёнка.