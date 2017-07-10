В Узбекистане разрабатывают законопроект о частных нотариальных конторах

Ташкент, , 16:18 — REGNUM Частные нотариусы могут появиться в Узбекистане уже в январе 2018 года, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

Как отмечает информационно-правовой портал «Норма.уз», разрешить возобновить деятельность частных внебюджетных нотариусов власти планируют «с целью развития конкуренции, улучшения качества оказываемых услуг и создания благоприятных условий для населения». Проект постановления уже разрабатывается.

В Министерстве юстиции сообщили о том, что в результате проведенных в 2016 году рейдов уволены пять работников нотариальных контор, а также 27 сотрудников привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, различные меры правового воздействия применены в отношении 67 работников.

Тем временем, согласно результатам опроса, проведенного центром «Стратегия развития», за последний месяц услугами нотариальных контор воспользовались 32,1% граждан, 71,4% респондентов пожаловались на долгое ожидание для получения нотариального заверения, 53,3% опрошенных высказались за кардинальное реформирование сферы нотариата и увеличение количества контор за счет частных нотариусов.

Напомним, что деятельность частных нотариусов в Узбекистане была упразднена в мае 2010 года указом президента Ислама Каримова «О мерах по дальнейшему совершенствованию Института нотариата в Республике Узбекистан», что привело к резко усилившейся нагрузке на государственные нотариальные конторы, которых на тот момент по стране осталось лишь 327. На сегодня в Узбекистане, по данным Минюста, действует 541 нотариальная контора, где работают 747 нотариусов.