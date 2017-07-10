«Золотая гора» в Челябинске — общество просит правды

Челябинск, , 16:11 — REGNUM На экспертизу захоронений на территории будущей застройки в районе мемориала «Золотая гора» будет выделена сумма около одного миллиона рублей. Об этом мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил на аппаратном совещании 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил Тефтелев, по его поручению была создана рабочая группа. Она уже выработала «дорожную карту» по решению вопроса, связанного с мемориалом «Золотая гора» и застройкой территории, на которой по данным раскопок были найдены останки людей, предположительно являющиеся жертвами политических, а конкретно сталинских репрессий.

Вопрос стал резонансным после прошедших 29 июня в челябинском Доме Архитектора, публичных слушаний. На них группа активных граждан, проживающих неподалеку от «Золотой горы», общественники, краеведы, выступили против предложенного городским Управлением архитектуры проекта застройки жилыми кварталами территории.

Часть противников строительства жилых кварталов выступила в защиту лесной зоны, используемой горожанами для спорта и отдыха, а часть назвала действия властей кощунственными, по причине строительства «на костях», в планируемом под застройку месте могут находиться захоронения, статус которых обязательно необходимо прояснить. Именно по этой причине общественники настаивали на проведении обстоятельной экспертизы, которая должна прояснить причины появления в этом месте захоронений, а главное, установить личности умерших.

В связи с этим власти решили отложить вопрос по межеванию территорий для ее последующей жилой застройки. Решено провести историко-культурную экспертизу, которая должна прояснить вопрос строительства на территории мемориального комплекса «Золотая гора» жилых кварталов и других объектов городской инфраструктуры.

Однако, как опасаются некоторые активисты, существуют риски, что власти формально подойдут к выполнению экспертизы с целью обосновать экономически выгодную (вблизи развитой городской инженерной инфраструктуры) застройку. Общественники отметили, что «Золотая гора» использовалась в перестроечное время как проект по дискредитации советского периода истории, причём существенная часть тиражируемой информации основывалась на неподтвержденных, не выверенных данных. Теперь же, когда маятник общественного мнения качнулся в другую сторону, власти используют это для оправдания коммерческих интересов застройщиков. Таким образом, отмечают общественники, граждане остаются пребывать в мифологическом представлении об исторических событиях, тогда как время требует предоставления достоверных, не ангажированных данных обо всех страницах истории России.

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