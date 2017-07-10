Активность клещей на Дону: более 30 жителей региона заболели лихорадкой

Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM Несмотря на спад активности клещей, количество пострадавших от укусов опасных насекомых в Ростовской области все ещё велико. Особую настороженность вызывает число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой. Вирус подхватил 31 человек. Об этом говорится в официальном сообщении регионального управления Роспотребнадзора, опубликованном 10 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наибольшее число заболевших лихорадкой зарегистрировано в Сальском, Ремонтненском и Заветинском районах.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора советуют не паниковать, обращая внимание на то, что жители Донского края стали бдительнее. Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники Ростовской области с жалобами на укусы переносчиков инфекций обратились 6 тыс. 102 человека, в том числе 1 тыс. 842 ребенка.

На сегодняшний день в больницах находятся 45 жителей региона с провизорной целью. Среди пациентов — четыре ребёнка в возрасте до 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году за помощью к врачам обратились более 8 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Что касается заболеваемости крымской лихорадкой, то за весь период инфекцию подхватили около 30 человек.

Особая активность клещей приходится с мая по июнь.

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