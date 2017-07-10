Источники информации о массовой казни в Чечне непонятны: Дмитрий Песков

Москва, , 15:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о массовых казнях в Чечне. По словам главы пресс-службы, в Кремле приняли к сведению информацию о казни как минимум 27 человек. Однако, как отметил Песков, источники информации «Новой газеты» непонятны.

«Да, мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет, мы приняли их к сведению, также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики. Информация носит достаточно анонимный характер, непонятны источники информации», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о якобы 27 казненных жителях Чечни опубликовала 9 июля «Новая газета». По данным издания, массовая казнь произошла в ночь на 26 января 2016 года. Убитые были задержаны в период с декабря 2016 по январь 2017 года в ходе спецмероприятий по поиску бандитов, напавших на сотрудников полиции. На самом деле, как пишет газета, казненных, скорее всего, было больше, но точный список, который передал изданию источник в республике, составлен только из 27 фамилий.

Список казненных газета передала в СКР для возбуждения уголовного дела по факту «беспрецедентной по своим масштабам даже для Чечни внесудебной казни».

Комментируя это обвинение «Новой газеты», министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что рассматривает ее публикацию как «очередной виток и всплеск нездоровой фантазии».

«Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску», — заявил Умаров.

О том, что о массовых казнях ему ничего не известно заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

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Ранее «Новая газета» передала уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой список лиц, которых якобы преследуют в Чечне в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией. 7 июля омбудсмен заявила, что Следственный комитет пока не нашел подтверждения сообщениям СМИ о гонениях на геев.