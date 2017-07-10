В Костроме начался генеральный ремонт моста через Волгу

Кострома, , 15:46 — REGNUM Сегодня, 10 июля, впервые за 45 лет на костромском мосту через Волгу начался генеральный ремонт. Работы начались со снятия верхнего слоя асфальта на двух полосах. Еще 2 полосы моста остаются открытыми для проезда автотранспорта.

Двукратное сужение пропускной способности мосты вызвало затруднения в движении. Владельцы частных авто вынуждены ждать возможности переехать на другой берег, общественный транспорт, которому при организации движения был отдан приоритет, перемещается по мосту быстрее обычного.

Как отметил сити-менеджер Костромы Виктор Емец, «По движению общественного транспорта проблем нет. Многие даже замечают, что на общественном транспорте они добираются до работы быстрее, чем в обычные дни».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал убедить горожан пересесть на автобусы и троллейбусы и «обеспечить общественный доступ через видеокамеры за ходом ремонта моста».

«Наши с вами земляки народ терпеливый. Но их терпение заканчивается в двух случаях. Во-первых, когда они движутся в пробках и видят, что на мосту не ведется работа, рабочие стоят и отдыхают — это вызывает гневную реакцию. Второе — это когда на местах сужения по мосту происходят ДТП» — подчеркнул глава области.Ремонт моста продлится 2 года. За это время, по информации главы Кострому Виктора Емца, планируется провести значительный объем работ: «капитальный ремонт мостового полотна, пролётных строений и опор, замену опорных частей подвесных пролётных строений. Будут выполнены противоаварийные мероприятия по ремонту конструкций пролётного строения, ремонт опор моста и эстакад. Запланирована и реконструкция контактной сети троллейбусной линии, совмещённой с уличным освещением».

Мост через Волгу в Костроме является единственным на отрезки от Ярославля до Кинешмы. За 45 лет его существования капитальный ремонт не проводился ни разу.

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