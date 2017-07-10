Кузбасская полиция перевела дружбу с казаками на официальный уровень

Кемерово, , 16:28 — REGNUM Полиция Кемеровской области подписала соглашение о сотрудничестве с региональным отделом Сибирского войскового казачьего общества. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кузбассу, согласно документу казачество будет помогать полиции охранять общественный порядок. Подписи под соглашением поставили временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по области генерал-майор внутренней службы Игорь Коршунов и атаман Кемеровского отдела Сибирского войскового казачьего общества Андрей Стебаев.

Как рассказали ИА REGNUM в ведомстве, сотрудники органов внутренних дел уже давно сотрудничают с казаками, но теперь совместная работа будет носить официальный характер.

Так, в соглашении прописан алгоритм взаимодействия и перспективы сотрудничества. Планируется, что казаки будут помогать полицейским обеспечивать общественный порядок на культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях, при проведении рейдов по профилактике преступлений и правонарушений. Кроме того, казаки будут содействовать полиции и в розыске подозреваемых и без вести пропавших. Предусмотрено и взаимодействие в направлении нравственного и патриотического воспитания несовершеннолетних.

Аналогичные соглашения в ближайшее время будут подписаны на местах и с руководителями городских и районных органов внутренних дел.

По данным полиции Кемеровской области, только с начала 2017 года при содействии казаков было выявлено и пресечено более 2 тыс. правонарушений и задержано 36 подозреваемых в совершении преступлений.

В настоящее время Кемеровский отдел Сибирского войскового казачьего общества состоит из 13 казачьих обществ.

Отметим, что в Кузбассе утверждена концепция развития казачества в регионе до 2020 года. Сделано это для «повышения эффективности деятельности казачьих обществ, внесенных в государственный реестр РФ на территории области, использования опыта казачества по организации военно-патриотического воспитания молодежи, предупреждению правонарушений, возрождения и сохранения традиций, культуры казачьих обществ».