Парламент Великобритании экстренно эвакуирован

Лондон, , 15:07 — REGNUM Парламент Великобритании был временно эвакуирован после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает 10 июля GeoTV.

Несмотря на сигнализацию, люди, не дожидаясь приезда пожарной службы, решили вернуться в здание.

Противопожарная служба Лондона заявила, что ничего о пожаре не знает и не получала соответствующих уведомлений. Таким образом, срабатывание сигнализации не было связано с реальной угрозой.

Напомним, подобные инциденты уже случались в истории британского парламента. Последний подобный случай произошел 31 октября 2016 года.

Тогда, после срабатывания противопожарной системы, пришлось эвакуировать членов палаты общин, а также прочих служащих.

Позже стало известно, что тревога была учебной, целью ее была отработка действий на случай реального возгорания в здании.

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