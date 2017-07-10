Автоэксперт из Казани предложил законом вернуть службу аварийных комиссаров

Казань, , 15:03 — REGNUM

Увеличить размер максимального размера страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации техсредствами, нужно, но к оформлению без ГИБДД водители пока не готовы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель казанского отделения МОО «Федерации автовладельцев России» Рамиль Хайруллин, комментируя готовящиеся нововведения для автомобилистов.

Напомним, в ближайшее время комиссия правительства РФ рассмотрит законопроект, которым максимальный размер возмещения увеличивается с 50 до 100 тыс. рублей. Кроме того, этим же документом предлагается альтернативный вариант фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП — программное обеспечение для мобильных устройств, которое позволит не только произвести фотосъёмку, но и передать сведения в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Таким способом планируется усовершенствовать процедуру оформления ДТП без участия сотрудников полиции в тех случаях, если был причинён только материальный ущерб.

«Автомобилисты не готовы пока на 100% оформлять протоколы без участия ГИБДД. Страховые компании, пользуясь мелкими ошибками, допущенными ими по незнанию, заворачивают водителей и отказывают в выплатах. Необходимо законодательно обязать возродить службу аварийных комиссаров, чтобы страховые компании сами участвовали в оформлении ДТП, а у ГИБДД эту функцию забрать», — заявил Рамиль Хайруллин, поддержав идею увеличения размера возмещения.

Он также отметил, что в связи с внедрением е-полисов ОСАГО можно половину офисов оформления закрыть и сконцентрироваться на комиссарах и выплатах.

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«Пора открывать государственные страховые компании и передавать все полномочия по продаже полисов и выплатам Центробанку РФ. А страховым компаниям оставить только процент за комиссаров и посредничество», — добавил Хайруллин.

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