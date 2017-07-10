«Мёртвые души»: многие успешные жители Прибалтики – на самом деле эмигранты

Вильнюс, , 14:50 — REGNUM Жители Литвы, Латвии и Эстонии, работающие в сферах, связанных с информационными технологиями и интернетом, сегодня могут жить в одном уголке Земли, а работать на компанию, которая находится на другом конце света, пишет работающий для эмигрантов литовскоязычный портал Anglija.Today.

Этой тенденцией в последнее время довольно успешно пользуется Эстония, правительство которой развивает услуги электронного места проживания (так называемую э-резидентуру). По похожему принципу работает и модель бизнеса одного эстонского стартапа Teleport.

Учрежденный несколько лет назад стартап Teleport подсчитывает, что его услугами воспользовались примерно 300 тыс. человек. «Мы помогаем людям найти город для работы, который больше всего им подходит. Мы опираемся на данные — скопили уникальную базу данных, в которой около 260 городов мира. У каждого из них примерно 300 факторов, по которым можно сравнивать недостатки и преимущества. Тогда мы спрашиваем пользователя, что он в своей жизни ценит больше всего, и затем называем город, где ему больше всего понравилось бы работать», — рассказывает менеджер Teleport Кристьянас Лепик. Он пояснил, что раньше место проживания и работы человека по сути было одним и тем же. «Но сейчас можно работать и получать деньги в одном месте, а жить и тратить деньги в другом», — подчеркнул Лепик.

У программы «э-резидентура», начатой в Эстонии в конце 2014 года, сейчас более 21 тыс. э-резидентов почти их 140 стран мира. Ее суть в том, что государство выдает цифровую карточку, идентифицирующую личность, которая позволяет, например, начать бизнес.

Как рассказывал директор ИТ-отдела правительства Эстонии Сиим Сиккут, одни из главных причин, по которым люди пользуются программой «э-резидентура», это надежная бизнес-среда в ЕС и качественные услуги, представляемые эстонскими госучреждениями. «Мы, по сути, экспортируем свой государственный сектор», — сказал он.

Глава отдела коммуникаций «э-резидентуры» Адам Ранг утверждает, что некоторым лицам нравится, что при создании предприятия не нужно указывать адрес. «В Бельгии или Италии нужно сказать, где находится физическое помещение, где осуществляется деятельность. Но сегодня существует много клиентов, которым это абсолютно не нужно, потому что они занимаются виртуальной деятельностью», — рассказывает он.

Ранг также отметил, что только часть предприятий, учрежденных «э-резидентам», налоги платят в Эстонии. Это зависит от гражданства конкретного лица, законов страны, откуда он получает доходы и так далее.

По словам представителя правительства, из-за этого власть Эстонии много средств выделяет просвещению и программам повышения квалификации. «Кроме того, Эстония — стареющее общество, в котором все труднее найти трудоспособных людей. Чем меньше людей будет работать в государственном секторе, тем больше смогут утвердиться в частных компаниях», — сказал он.