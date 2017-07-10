Цена диплома: самые дорогие специальности и вузы в Чувашии

Чебоксары, , 14:41 — REGNUM В Чувашии идёт приёмная кампания в вузы. Как сообщили ИА REGNUM в Минобразования республики, в этом году в высших учебных заведениях предусмотрено 2804 бюджетных места. На платной основе одна из самых дорогих образовательных программ — в Чувашском государственном университете, где стоимость годового обучения достигает 143,4 тыс. рублей. Дороже всего здесь обойдётся обучение по творческим направлениям.

Самые дорогие специальности в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова — творческие. Согласно данным, опубликованным на сайте вуза, 143 372 рубля будет стоить один год очного обучения (бакалавриат) для будущих артистов эстрады, дизайнеров, музыкантов, вокалистов, дирижёров и музыковедов. Значительно дешевле обойдутся гуманитарные и технические направления подготовки. 79 850 рублей в год за очное обучение будут платить студенты, собирающиеся постигать азы журналистики, физики, химии, географии, экологии, строительства, информатики, радиотехники, машиностроения, энергетики, программной инженерии, землеустройства и информационной безопасности. Минимальная цена установлены (68 980 рублей) по таким направлениям подготовки, как прикладная математика, экономика, менеджмент, юриспруденция, туризм, филология, история, архивоведение, государственное и муниципальное управление. Стоимость заочного обучения в зависимости от специальности составит 21 500−25 550 рублей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году для очников, поступивших на платное обучение, максимальная стоимость одного года учёбы в ЧГУ составляла 128 тыс. рублей, минимальная — 64,4 тыс. рублей.

В Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я.Яковлева стоимость одного обучения для очников в зависимости от специальности составит от 66 940 рублей до 77 340 рублей (за исключением направлений подготовки «Физическая культура» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», где цена составляет 131 420 рублей в год). Согласно опубликованным на сайте вуза данным, больше всего будут платить студенты, поступившие на программы подготовки по прикладной информатике, рекламы и связи с общественностью. Минимальные цены установлены для обучающихся менеджменту, управлению персоналом, педагогике, дефектологии. Напомним, в 2016 году стоимость обучения в педагогическом вузе варьировалась от 64,4 тыс. до 126,4 тыс. рублей.

В Чебоксарском кооперативном институте стоимость очного обучения по программам бакалавриата составляет за первый курс от 68 400 до 76 770 рублей (в 2016 году — 72 тыс. рублей). Самые дорогие направления подготовки — «Технология продукции и организация общественного питания», «Прикладная информатика». Будущие товароведы, экономисты, юристы, менеджеры и чиновники будут платить по 68 400 рублей в год.

Одна цена установлена для очников, выбравших Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию: первокурсникам при поступлении на платной основе предстоит оплатить 72 578 рублей.

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