Сана, , 14:42 — REGNUM Суд Йемена приговорил к смерти четырех граждан Саудовской Аравии, обвиненных в связях с «Аль-Каидой на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 июля Reuters.

Террористы также обвиняются в убийстве 14 солдат Йемена в 2014 году. Суд Саны счел вину граждан Саудовской Аравии доказанной, теперь их ждет смертная казнь.

«Уголовный суд по террористическим делам приговорил четырех граждан Саудовской Аравии к смерти за связи с АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за убийство 14 солдат 134 бригады», — говорится в заявлении телевидения.

Суд постановил осуществить смертную казнь в отношении преступников публично, в присутствии членов их семей.

Напомним, прежде чем Йемен погрузился в пучину гражданской войны, он испытал на себе всю тяжесть противостояния с террористами. АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вела активную деятельность в стране в 2014 году.

АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была образована в 2009 году в результате слияния филиалов йеменской и саудовской «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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