Глава комитета ГД рассказал о документах при отказе от гражданства Украины

Москва, , 14:38 — REGNUM Поправки в законодательство РФ об отказе от украинского гражданства Госдума рассмотрит на заседании 12 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что получить справку об отказе от гражданства с Украины нереально, это просто невозможно.

Поправками в законодательство предлагается оговорить особенности отказа от гражданства Украины для получения гражданства РФ и вида на жительство в РФ.

«Предлагается, что граждане пишут бумагу, в которой указывается, что они отказываются от гражданства Украины, и, соответственно, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в ФМС РФ, вторая нотариальная копия направляется на Украину. И дальше этот документ как раз будет заменять ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины», — рассказал парламентарий.

Поправка будет рассмотрена в законопроект, который вводит присягу на вступление в гражданство РФ и который оговаривает дополнительные основания для отмены гражданства РФ.

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