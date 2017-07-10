Латвийцы недовольны работой Сейма: опрос

Рига, , 14:35 — REGNUM 13% латвийцев считает, что действующий Сейм работает лучше, чем парламент предыдущего созыва. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством общественных отношений SKDS, сообщает LETA.

Так, по данным исследования, в мае 2017 года, отвечая на вопрос, работает ли 12-й Сейм лучше предыдущего, 13% респондентов ответили утвердительно, 48% — отрицательно, а 40% респондентов было сложно ответить на вопрос.

В мае 2016 года распределение ответов было аналогичным — 13% считали, что 12-й Сейм работает лучше, 50% с этим не согласились, а 38% было сложно ответить на вопрос. В 2015 году оценка была немного позитивнее — тогда 16% опрошенных высказали мнение, что 12-й Сейм работает лучше, чем 11-й.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным исследования, проведенного агентством SKDS в декабре 2016 года, меньше всего жители Латвии доверяют политическим партиям, Сейму и правительству, при этом в последние годы кризис недоверия к ним только углубляется. Так, партиям доверяют всего 7% опрошенных, не доверяют — 84%, остальные респонденты не имеют конкретной точки зрения. Далее следует Сейм Латвии, рейтинг которого составляет минус 70,3. Рейтинг правительства страны — минус 54,7.

Отметим также, что жители Латвии стали меньше доверять и средствам массовой информации. Так, доверие к радио снизилось с 61% в 2014 году до 55% в 2016 году, к телевидению — с 62% до 51%, к печатным СМИ — с 50% до 39%, к информационным интернет-порталам — с 42% до 35%.

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