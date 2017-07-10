Шерпа России: Страны G20 договорились сотрудничать по миграционного кризису

Москва, , 14:34 — REGNUM В Гамбурге страны-члены «Большой двадцатки» смогли договорится о сотрудничестве в сфере урегулирования ситуации с мигрантами и беженцами, заявила журналистам шерпа РФ в «Двадцатке» Светлана Лукаш.

По ее словам, на саммите G20 удалось договориться работать в этой более политической сфере урегулирования кризиса с мигрантами и беженцами. Лукаш отметила, что в разрешении главных вопросов в отношении беженцев ключевую роль играет ООН.

Напомним, за первые пять месяцев 2017 года в Германии были зарегистрированы 77 тыс. беженцев, с каждым месяцем их пребывает все больше и больше. На их содержание и обучение выделяются деньги, место, требуются больше сотрудников в миграционные службы и социальных работников.

Аналогичные проблемы испытывают другие европейские страны: Италия «кричит о помощи». Все больше беженцев из Африки пребывают в ЕС, у страны кончаются ресурсы, она призывает к солидарности.

Только за последние дни, в период с 26 по 28 июня были спасены около 10 тыс. беженцев, многие из них — в тяжелом состоянии. Размещать, кормить, оказывать медицинскую помощь мигрантам приходится в Италии.

Всего, по данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году в ЕС морским путем уже прибыли почти 54 тыс. беженцев, 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

При этом такие страны как Венгрия, Польша, Чехия и Словакия не стремятся принимать беженцев, объясняя это причинами своей внутренней безопасности. Брюссель неоднократно обвинял восточноевропейские страны в «несолидарности».

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