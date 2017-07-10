Растущий спрос: Китай купил 140 «Аэробусов» на сумму $22,8 млрд

Пекин, , 14:38 — REGNUM Китайская компания China Aviation Supplies Holding Company подписала соглашение с компанией Airbus на покупку 140 самолетов фирмы на общую сумму $22,8 млрд, передает 10 июля агентство «Синьхуа».

В пакет сделки входит 100 самолетов Airbus A320 и 40 самолетов A350. За последние годы авиационный рынок Китая расширялся в среднем на 10%, передает агентство.

Сделка поможет удовлетворить стремительно растущий спрос китайского рынка на новые самолеты.

Китай нацелен на развитие гражданского сектора авиации, который в должен вырасти до более чем триллиона юаней (около $147,2 млрд) к 2020 году.

Планируется строительство новых гражданских аэропортов, чтобы достигнуть общего их количества по все стране до 500 штук уже к 2020 году.

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