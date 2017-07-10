На пяти улицах Москвы изменилось движение

Москва, , 14:40 — REGNUM С 10 июля 2017 года на пяти улицах столицы изменилась схема движения автотранспорта, сообщает 10 июля пресс-служба администрации города.

По сообщению администрации, изменения ввели для того, чтобы улучшить пропускную способность. Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательными и следовать указаниям знаков.

Так, изменения коснулись на участке Новой улицы от Весенней улицы до дома 22, здесь движение сделали односторонним. Для автомобилистов будет установлено 60 парковочных мест.

Также одностороннее движение ввели на Карельском бульваре­: от Вагоноремонтной до Долгопрудной улицы по четной стороне и от Долгопрудной до Вагоноремонтной ­­­— по нечетной. На участке появится 60 мест для стоянки.

Для исключения трудностей при встречном разъезде автомобилей, одностороннее движение по такой же схеме организовано по проезду Досфлота от улицы Лодочной до дома пять. На этом участке разместят 22 парковочных места.

1-я Боевская улица на участке от улицы Стромынки до улицы Матросская Тишина также станет односторонней.

Кроме этого, на участке 3-й Хорошёвской улицы от площади Маршала Бабаджаняна до улицы Берзарина восстановлено двустороннее движение.