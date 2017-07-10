«Тему соблюдения прав геев в Чечне используют для шельмования России»

Грозный, , 14:18 — REGNUM Тему преследования представителей секс-меньшинств в Чечне на западе используют в качестве провокации для шельмования России. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции по итогам летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Комментируя вопрос журналистов, чем вызвано столь пристальное внимание к теме гонений на геев в Чечне, депутат сказал:

«Берут территории, где подобные вещи по религиозным, духовным традициям неприемлемы (это касается, например, Чеченской Республики), и где-то на международных площадках в тысячах километров от Чечни вбрасывается вопрос о представителях ЛГБТ-сообщества в Чечне».

Далее, как отметил Слуцкий, следует ожидаемая «недоуменная реакция чеченского руководства». По его словам, это «цепочка провокаций — там, где реакцию представителей России можно просчитать, потому что она известна».

В современной европейской политике появилась тенденция проводить прямую линию между правами человека, а именно правами представителей ЛГБТ-сообщества, и необходимостью отдельного финансирования и поддержки их на государственном и муниципальном уровне. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

Он отметил, что на сессии Парламентской ассамблеи теме прав представителей секс-меньшинств было посвящено около 15% времени.

«То ли среди депутатов есть люди лично заинтересованные в обсуждении данных вопросов, то ли это самая острая тема для ЕС. Будем надеяться, что нашим европейским коллегам удастся справиться с этим жгучим вопросом», — цитирует Толстого «Парламентская газета».

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Как сообщало ИА REGNUM, тему преследования геев в Чечне подняла «Новая газета», опубликовав 1 апреля материал о якобы массовых задержаниях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в республике. Вслед за этим за рубежом поднялась волна выступлений в защиту прав геев в Чечне. Среди вступившихся за представителей ЛГБТ-сообщества были, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

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