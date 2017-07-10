В Польше обнаружена еще одна бомба военных времен

Варшава, , 14:15 — REGNUM Власти в восточной Польше обнаружили еще одну бомбу времен Второй мировой войны, сообщает 10 июля Associated Press.

Вторая бомба была обнаружена во время дорожных бомб спустя сутки после обнаружения первой бомбы.

Во время обнаружения первой бомбы 9 июля, властям пришлось эвакуировать порядка 10 тыс. человек.

Представитель властей Анна Ковальская заявила, что бомба была обнаружена недалеко от места обнаружения первой бомбы.

Напомним, 9 июля власти города Белосток в Польше во время проведения дорожных работ обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, весом в 500 кг.

В целях безопасности пришлось эвакуировать порядка 10 тыс. человек. Устройство ST-500 стояло на вооружении Германии и было обезврежено ранее 10 июля.

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