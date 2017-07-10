В Нижегородский области определили лучшую рыбачку России

Нижний Новгород, , 14:13 — REGNUM В Нижегородской области прошел Кубок России по ловле поплавочной удочкой среди женщин и Первенства России среди юношей и девушек от 14 до 17 лет. В соревнованиях приняло участие 30 спортсменов из Нижегородской, Владимирской, Московской, Свердловской областей, Краснодарского края и Москвы. Нижегородскую область представляли спортсмены из Кулебак, Арзамаса и Сарова.

По словам руководителя регионального управления госохотнадзора Ниеолая Бондаренко, в регионе ежегодно проводятся разные всероссийские соревнования по рыбной ловле, однако Кубок России среди женщин проводится впервые не только в регионе, но и вообще в России.

Уловы состояли из уклейки, плотвы, красноперки, окуней, густеры. Выловленная рыба после взвешивания была выпущена в водоем. Суммарный вес улова в Первенстве составил 20,05 кг, в Кубке — 25,92 кг.

«В Нижегородской области есть все необходимые ресурсы, водоемы и наличие рыбы для проведения всероссийских соревнований во всех дисциплинах рыболовного спорта. Нижегородская область — единственный в России регион, в котором возможна ловля на мормышку и блесну со льда, донной и поплавочной удочками, спиннингом с берега и с лодок, ловля карпа, а также кастинг», — заявил Бондаренко.

В результате соревнований в номинациях «Самая крупная рыба» награждены призами и дипломами в Первенстве — Артем Вшивков, в Кубке среди женщин — Юлия Игнатенко.