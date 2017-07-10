Стала известна дата прощания с Антоном Носиком

Москва, , 14:10 — REGNUM Гражданская панихида по блогеру Антону Носику состоится 11 июля в лектории «Прямая речь». Об этом 10 июля сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Прощание с Антоном Носиком состоится завтра, 11 июля, в лектории «Прямая речь», Ермолаевский, 25», — написал он в микроблоге в Twitter.

Венедиктов также сообщил, что погребение состоится на Востряковском кладбище. Похороны начнутся в 14 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист и блогер Антон Носик скончался 9 июля в Москве в возрасте 51 года. Как пояснила его супруга, смерть блогера наступила из-за внезапной остановки сердца, когда он гостил на даче у друзей.

Носик был членом Российского еврейского конгресса и активно участвовал в общественной деятельности.

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