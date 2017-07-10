На маршрутах Челябинска удвоят количество автобусов

Челябинск, , 14:00 — REGNUM Довести количество работающих автобусов на маршрутах города до 200 пообещал мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для этого в 2017 году будет закуплено 20 автобусов большой и средней вместимости для внутригородского общественного транспорта. Из них 10 машин на газу. Средства на закупку, порядка 48−80 млн рублей, поступят из бюджетов всех уровней. 20% — федеральный бюджет, 10−15% — из местного, остальная часть из регионального. Приобретенные машины заменят вышедшие из строя автобусы.

«На данный момент транспортное управление проводит ремонт тех машин, которые простаивали в гараже. На линии сейчас работает порядка 120 автобусов. Наша главная задача — до конца года довести эту цифру до 200», — сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Отметим, челябинский общественный транспорт пребывает в регрессе. Парк машин устаревает и сокращается, доля муниципального общественного транспорта, вопреки заявлениям властей, не растет. Власти признали факт доминирования частных перевозчиков, причем основная их часть находится в тени и фактически работает нелегально, а значит отнимает возможность легального устойчивого функционирования муниципального транспорта.

В бедственном положении находится общественный муниципальный автобусный транспорт. Как заявил Евгений Тефтелев, работающих автобусов у муниципалитета порядка 120 единиц. Чтобы довести это число до 200, необходимо где-то взять еще 80. Если до конца года город получит 20 новых, останется где-то раздобыть 60 автобусов. Возможно ли отремонтировать и поставить на ход такое количество техники, при текущих темпах ремонта, остается загадкой.

Кроме этого городские власти заявляют, что намерены ужесточить борьбу с нелегальными перевозчиками. Совместно с сотрудниками ГИБДД уже сейчас проводятся регулярные рейды по выявлению незаконной перевозки пассажиров. Как правило, нелегалы маскируют перевозки под «экскурсионные» маршруты. В планах у контролирующих органов — усилить работу по пресечению теневого извлечения доходов в общественном транспорте Челябинска.

Напомним, на конец 2016 года парк машин общественного транспорта составляли: 300 трамваев, 250 автобусов и столько же троллейбусов. Однако, при существенном износе большинства машин, на линию могли выходить не более 180 трамваев, 110 автобусов и 120 троллейбусов. Большинство машин электротранспорта имеют возраст свыше 20 лет. Не в лучшем состоянии автобусы. Реально на линию выходит меньшее количество техники, способной осуществлять перевозки. Часть ремонтируется или находится на стоянках ввиду отсутствия запасных частей.

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