«Беспечный ездок» из КНР управлял автомобилем с помощью ног

Янтай, Китай, , 13:51 — REGNUM Желание произвести впечатление на интернет-пользователей чуть не привело к трагедии на одной из оживленных трасс в китайской провинции Шаньдун. 22-летний водитель, играя в телефон, управлял автомобилем с помощью ног. Все происходящее было снято на мобильный телефон друзьями водителя, которые находились в этот момент в салоне автомобиля.

Видеоролик, выложенный в сеть, вызвал ожесточенные споры. Большинство пользователей, просмотревших ролик, потребовали правоохранителей разобраться в ситуации и наказать водителя за создание потенциально опасной ситуации на дороге, пишет «Наньцзао жибао».

Дорожная полиция г. Янтай просмотрела записи с более чем 100 камер наружного видеонаблюдения, после чего удалось установить номерные знаки автомобиля нарушителя. Молодой человек был вызван в отделение полиции для профилактической беседы, кроме того «беспечный ездок» — так его окрестили китайские журналисты — оплатил штраф в размере 200 юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 июля в провинции Гуандун на юге Китая перевернулся пассажирский автобус. Жертвами аварии стали по меньшей мере 19 человек.

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