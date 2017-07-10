За затяжной ремонт моста жители Ростова-на-Дону хотят «дать леща» мэрии

Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону возмущены многочасовыми пробками, которые образуются в основном в часы пик на мосту на проспекте Стачки. За затяжной ремонт переправы горожане предлагают «дать леща» мэрии. Плакат с соответствующей надписью появился на заборе, который огораживает рабочую зону. Подтверждающие фотоснимки появились в социальных сетях и вызвали много отзывов у интернет-пользователей, передает ИА REGNUM.

Капитальный ремонт транспортной артерии, ведущей в Западный микрорайон города-миллионника, начался в начале мая 2017 года. Движение транспорта ограничено на участке от улицы Портовой до площади 5-го Донского корпуса. Дорожные работы проводятся за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. На эти цели выделено 50 млн рублей.

Но не только жители города-миллионника недовольны темпами работ. Затянувшиеся сроки раскритиковал в июне и донской губернатор Василий Голубев. По его словам, горожане недовольны постоянными пробками, но самое главное, жалуются, что не видят активных работ на ремонтируемом участке.

На это заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев ответил, что работы ведутся строго в соответствии с технологией.

«Хорошо, если это действительно технология, и она не отразится в конце концов на сроках ремонтных работ. А если технологией объясняют чей-то выходной, то это никуда не годится!» — возмутился губернатор.

По словам дорожников, в рамках капремонта необходимо выполнить устройство дренажной системы и системы водоотвода, которых раньше здесь не было. Путепровод был построен в 1949 году, эти системы были не предусмотрены, а из-за их отсутствия ремонт пойдет насмарку. Также сложности добавляет то, что практически все виды работ необходимо выполнять вручную.

На объекте трудятся около 40 специалистов, работы ведутся в две смены. По контракту работы должны быть завершены до 30 октября текущего года, но решено открыть мост уже к 1 сентября.