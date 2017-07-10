В Курске поставили мировой рекорд по выпечке оладий

Курск, , 13:42 — REGNUM В Курске 8 июля на Боевой даче прошел первый фестиваль оладий, участники которого поставили мировой рекорд. Как сообщает ИА REGNUM, мероприятие было организовано мэрией совместно с областной Ассоциацией рестораторов и отельеров и приурочено ко Дню любви, семьи и верности.

На фестивале повара соревновались в профессиональном мастерстве: жюри выбирало лучших в номинациях «овощные оладьи», «традиционные оладьи» и «авторские оладьи». На территории фестиваля работала зона фуд-корта, где гости праздника дегустировали блюда, представленные поварами курских баров и ресторанов.

Там же гостям представили праздничную театрализованную программу от городского управления культуры, концерт курских кавер-групп, зоны для фотосессий, интерактивные площадки в рамках проекта «Лето в городе», «Летний парк чтения», мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте, детскую развлекательную программу.

Не обошлось без активных развлечений: на Боевой даче можно было сдать нормы ГТО, поиграть в волейбол, мини-футбол или бадминтон, а также посмотреть показательные выступления трейсеров — мастеров паркура ‑ и велотриалистов.

Однако основным развлечением на фестивале было именно приготовление оладий. Организаторы заранее объявили, что в течение дня участники испекут рекордное количество оладий — около трех тысяч. На фестиваль своего представителя прислало агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

Приготовлением «рекордных» оладий куряне приступили в 10:00. Этим занимались как профессиональные повара, так и обычные куряне, для которых волонтеры приготовили кухонное обмундирование и тесто. Среди тех, кто примерил на себя роль повара, был и мэр Курска Николай Овчаров. Над рекордом куряне трудились восемь часов, и результат превзошел ожидания: на фестиваля испекли более пяти тысяч оладий. Кухня работала до 18:00, а затем все приступили к поеданию рекорда.

ИА REGNUM отмечает, что с каждым годом в России все больше участников и гостей набирают гастрономические фестивали, многие из которых проводятся и в регионах ЦФО. В Воронежской и Белгородской областях проходят фестивали клубники, в Белгороде — фестиваль «Русская каша», в столице — фестиваль мороженого, в Ивановской области — фестиваль «Лук-лучок», во Владимирской — «Праздник Огурца», в Рязанской — фестиваль малины.