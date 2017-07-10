Упрощены правила регистрации автомобилей в России

Москва, , 13:36 — REGNUM Изменения в правила регистрации транспортных средств вступили в силу в понедельник, 10 июля, в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Приказом (МВД РФ от 20 марта 2017 г. № 139 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД РФ по вопросам регистрации транспортных средств») вносятся изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств в Госавтоинспекции и Административный регламент МВД РФ по предоставлению госуслуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним», — говорится в сообщении.

В приказе, в частности, уточняется порядок регистрации автомобилей с измененными по тем или иным причинам (коррозия, ремонт, износ) государственными номерами. При возможности идентификации таких автомобилей, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.

Упрощен порядок регистрации и для тех, кто записался на прием через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сейчас таким водителям можно напрямую предоставлять транспортное средство для осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.

Кроме того, для регистрации транспорта теперь нет необходимости предъявлять полис ОСАГО, так как получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Новые правила также упрощают регистрацию автомобиля для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная инспекция безопасности дорожного движения разработала проект регламента по согласованию изменений в конструкцию автомобилей. Если подобный документ будет утвержден, он впервые установит правила, по которым можно будет легализовать автомобиль с измененной конструкцией или получить разрешение на его доработку.

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