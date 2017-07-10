Прощай, Угра?: калужская мегасвиноферма топит в фекалиях знаменитые реки

Калуга, , 13:37 — REGNUM Гордость калужского Минсельхоза — крупнейший в регионе свиноводческий комплекс крестьянского фермерского хозяйства, расположенный в деревне Сосновка, сделал невыносимой жизнь жителей более пяти деревень Бабынинского района. Кроме того, сильно пострадала местная река Росвянка. Как жители указали в коллективном письме в Калужскую природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, река превратилась в зловонное болото, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Смрад от свободно растекающейся навозной жижи заставляет селян даже летом держать окна и двери домов наглухо закрытыми. Они также жалуются на головные боли и тошноту. Свиными фекалиями насыщен и пруд в деревне Космачи. По словам жителей Бабынинского района, не за горами загрязнение навозом и главных водных артерий региона — рек Угры и Оки.

10 июля ситуацию обсудили на заседании областного правительства, где за владельца мегасвинофермы неожиданно вступился министр сельского хозяйства региона Леонид Громов. Глава ведомства заявил, что действительно имеются определенные «неудобства» и будут внесены коррективы, но трагедии тут нет.

«С точки зрения экологии здесь нет никаких нарушений. Комиссия авторитетная выезжала, все сделано в рамках наших СанПиНов. В целом понятно, что немножко есть запах, но и на шоколадной фабрике иногда не все любят запах шоколада», — резюмировал калужский министр.

Главу агарного ведомства поддержал председательствующий на заседании первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов.

«У нас в свиноводческих комплексах самые большие санитарно-защитные зоны до границ населенных пунктов, поэтому при размещении таких производств имеется соответствующими разрешения. К сожалению, жителям остается только надеяться, что объекты, связанные с очисткой, будут корректно работать и запахи будут минимальны», — завил замгубернатора.

Отметим, согласно федеральному классификатору отходов, свиной навоз отнесен к III классу опасности и требует определенного процесса утилизации.

Напомним, ранее в Калужской области был установлен факт сброса в поле отходов жизнедеятельности фермерского хозяйства в Ульяновском районе. Так, от местного сельхозпредприятия тянется труба длиной несколько километров, из которой в заливной луг стекает свиной навоз. За время сбросов здесь сформировалось целое озерцо. Ситуация усугубляется тем, что в непосредственной близости протекает река Вытебеть.

«В окрестностях сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. В случае разлива реки значительное количество навоза может смыть в водоем, а вниз по течению располагаются населенные пункты, в том числе поселок Ульяново. Далее Вытебеть впадает в Жиздру, которая, в свою очередь, — в Оку. Не добавляет позитива жителям и запах, который можно почувствовать даже на большом расстоянии от источника сбросов», — заявил активист ОНФ в Калужской области Владислав Васильев.