Симферопольские чиновники лишают онкобольных зелёной зоны

Симферополь, , 13:18 — REGNUM Для расчистки территории под строительство Соборной мечети администрация Симферополя запланировала перенос высоковольтной линии электропередачи, которая угрожает уничтожением зелёной зоны между улицами Ялтинской и Беспалова, защищающей от шума и пыли многоквартирные жилые дома и корпуса онкологического диспансера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский общественник Илья Изотов.

«Авторы проекта переноса ЛЭП даже не посчитали нужным поинтересоваться мнением жителей микрорайона относительно перспектив варварской вырубки леса. Мало того, у многоквартирного жилого дома на Беспалова 110В, который администрация Симферополя приняла в эксплуатацию без выделения земельного участка, до сих пор не определены границы придомовой территории. Застройщик компания «Монолит» сдала так называемое «элитное жильё» без земли, а администрация города предложила собственникам провести межевание территории за свой счет, сославшись на нехватку денег в городском бюджете», — отметил Изотов.

По его словам, собственники дома потребуют в судебном порядке выделения в общедолевую собственность земельного участка многоквартирному дому в соответствии с нормативами и методиками расчета Минстроя РФ.

«Этот вопрос напрямую увязан со строительством ЛЭП, поскольку сейчас в проекте переноса линии электропередачи нет данных о границах нашего земельного участка. Вопрос установления сервитута под ЛЭП напрямую увязан с границами земельного участка жилого дома, и мы требуем учесть это при принятии решения — а именно необходимого по нормативам отступа от границ будущего земельного участка до проводов ЛЭП. Также требуем принять во внимание, что в непосредственной близости от ЛЭП будет находиться детская игровая площадка, и электромагнитные волны ЛЭП могут оказать негативное влияние на здоровье наших детей», — уточнил общественник.

Отметим, что последние публичные слушания по планировке Симферополя, на которых должны были обсуждать судьбу проекта переноса ЛЭП, отменили якобы из-за нарушений. В частности, формальной причиной переноса слушаний послужили технические проблемы с микрофонами в зале.

По мнению общественников, чиновники предпочли обвинить в отмене слушаний общественность города, которую заместитель главы администрации Симферополя — главный архитектор Ирина Иванова фактически приравняла к деструктивным элементам, сказав, что срыв мероприятия можно считать организацией массовых беспорядков или призыва к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники полуострова борются с незаконной вырубкой двух гектаров леса, которую чиновники городской администрации запланировали ради переноса линии электропередачи в связи со строительством Соборной мечети.

Напомним, что весной этого года в Симферополе прошла торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Проектная высота купола мечети составляет — 28 метров. Его планируют окружить четырьмя 50-метровыми минаретами. Открытие мечети планируется на 21 апреля 2019 года — к пятой годовщине подписания президентом России Владимиром Путиным указа о реабилитации репрессированных народов Крыма.