ОНФ проконтролирует эффективность борьбы с шелкопрядом в регионах Сибири

Москва, , 13:10 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проконтролируют, как тратятся денежные средства в размере свыше 1,5 млрд рублей, полученные из федерального и региональных бюджетов на борьбу с сибирским шелкопрядом. Ранее эксперты ОНФ призвали Минприроды объявить режим чрезвычайной ситуации в Сибирском федеральном округе из-за нашествия сибирского шелкопряда.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, общая площадь распространения шелкопряда в Сибири составляет 1,3 млн га. Эпидемия охватила Красноярский край, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области. На борьбу с сибирским шелкопрядом в этих регионах было выделено более 1,5 млрд рублей.

«Мы намерены проконтролировать эффективность расходования финансовых средств на борьбу с шелкопрядом во всех российских регионах, охваченных эпидемией. Наши активисты уже сейчас проводят регулярные рейды в Красноярском крае, Томской, Кемеровской и Иркутской областях. По их результатам мы планируем подготовить доклад, который будет представлен на итоговом экологическом форуме ОНФ в конце года», — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

По его словам, активисты Общероссийского народного фронта также проверят обоснованность санитарных рубок, проводимых для борьбы с шелкопрядом.

«К нам регулярно поступают жалобы из разных регионов, что во многих лесничествах под видом борьбы с вредителями проводятся незаконные рубки здоровых деревьев. Вместе с тем, мы считаем, что проблема шелкопряда не является надуманной и действительно угрожает обширным лесным территориям Сибири», — отметил Владимир Гутенев.

Как отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Томской области Сергей Жабин, эксперты Народного фронта проводят мониторинг проводимых в регионе мероприятий по борьбе с этим лесным бедствием с мая 2017 года.

«В тех районах, где побывали эксперты ОНФ, обработка лесов от шелкопряда прошла достаточно эффективно, погодные условия благоприятствовали эффективности обработки. К примеру, в Лучаново-Ипатовском кедровнике Томского района препаратом было поражено от 95 до 98% шелкопряда. Однако успокаиваться рано, шелкопряд все еще представляет большую опасность для лесов Томской области и других регионов Сибири. Активисты ОНФ совместно со специалистами и экологами будут продолжать мониторить эффективность принимаемых мер по борьбе с шелкопрядом. Одновременно мы готовы всячески помогать профильным структурам бороться с лесным вредителем», — подытожил Сергей Жабин.

Эксперты ОНФ напомнили, что проблему нашествия шелкопряда в Сибирском федеральном округе на высоком уровне первыми подняли именно активисты Общероссийского народного фронта, что позволило обеспечить повышенное внимание властей к данному вопросу и добиться выделения финансовых средств на ее устранение.

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