В Петербургском метро запретили собирать пожертвования

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Власти Северной столицы внесли изменения в правила пользования Петербургским метрополитеном. Отныне в метро запрещено собирать денежные средства даже на самые благие цели. Под запрет попадает сбор средств под предлогом бескорыстной помощи.

Как следует из опубликованного на официальном сайте Смольного распоряжения комитета по транспорту городской администрации от 6 июля 2017 года, пункт 9.28 правил, запрещающий всем лицам, находящимся на территории метрополитена, «использовать территории метрополитена без письменного разрешения его администрации для занятия коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением дохода», теперь дополняется словами: «а также благотворительной деятельностью».

В последнее время в Петербургском метро появилось множество лиц, представляющихся волонтёрами различных благотворительных организаций и фондов, защищающих права детей, социально незащищенных категорий граждан, животных и природы. Сбор ими денег никак не документируется, поэтому многие горожане подозревают в этих людях банальных мошенников.