Чиновники Севастополя нашли виновных: трава по пояс выросла из-за дождей

Севастополь, , 12:46 — REGNUM Правительство Севастополя объяснило, почему не может справиться с покосом травы в черте города: в этом виноваты обильные дожди, которые дали невиданный рост растений, кроме того, значительно выросла площадь обслуживаемой территории. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, говорилось на аппаратном совещании в правительстве 10 июля.

Как заявил начальник управления контроля городского хозяйства Игорь Дмитриев, срывы в работе связаны «с нехарактерными погодными условиями» по сравнению с летом прошлого года.

«В среднем в июле прошлого года температура составляла 25,8 С при осадках 15 мм, в этом году 20,4 градуса с осадками 30 мм», — сказал чиновник.

Кроме того, в 2,5 раза увеличена и площадь территории, на которой требуется покос.

По данным Демидова, всего с начала года на территории Севастополя данные работы выполнены на площади 7,7 млн кв. м, на эти цели израсходовано 11,7 млн рублей.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников дал поручение расправиться с покосом и уборкой травы до среды, 12 июля, и в очередной раз пригрозил увольнениями. Ранее он ставил срок до 10 июля, во избежание возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, тема несвоевременного покоса травы держится в повестке Севастополя в течение месяца. Каждую неделю управление по гражданской защите в докладе об оперативной обстановке сообщает о возгораниях травы на больших пространствах.

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Дмитрий Овсянников пригрозил чиновникам Севастополя увольнениями