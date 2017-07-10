Эпидемия укусов клещей пошла на спад в Подмосковье

Красногорск, , 12:47 — REGNUM Число пострадавших от клещей в Московской области снизилось в 2017 году в 1,2 раза по сравнению с 2016 годом. Как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, общее число укушенных жителей России на 7 июля составило более 360 тысяч человек.

Это соответствует среднемноголетним уровням, отметили в ведомстве. На сегодня в России зарегистрировано 566 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1689 случаев заражения клещевым иксодовым боррелиозом.

Количество заболевших в 2017 году ниже уровня 2016 года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период, завили в Роспотребнадзоре.

Отметим, на настоящее время биологами описано более 54 тысяч видов клещей, включая 144 ископаемых. Клещи вызывают болезни человека и домашних животных — акариазы, а также передают через укусы трансмиссивные болезни, повреждают культурные растения.