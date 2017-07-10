В Мурманской области со дна озера подняли американский истребитель

Мурманск, , 15:42 — REGNUM Водолазы Северного флота подняли истребитель «Аэрокобра» со дна озера на Кольском полуострове. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, операция на Щукозере началась 29 июня 2017 года.

«В операции были задействованы военные водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ флота, а также специальная водолазная техника и катер, оснащённый локатором бокового обзора и телеуправляемым подводным аппаратом, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. — Ход проведения поисковых и водолазных работ лично контролировал командующий Северным флотом».

По данным военных, американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», поставлявшийся в СССР по лендлизу в годы Великой Отечественной войны, пролежал на дне озера в Мурманской области 72 года.

«Истребитель лежал, погружённый в донный ил на глубине 45 метров, — добавил Серга. — Помимо большой глубины, работу водолазов осложняла плохая видимость. Отрыв от грунта фюзеляжа, подъём его под днище понтона и буксировка к берегу осуществлялись аккуратно и медленно, чтобы не повредить конструкции».

В итоге самолёт доставили на территорию музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново для решения вопроса о проведении реставрационных работ.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что на дне озера под названием Щучье в Мурманской области должен находиться погибший истребитель, было известно по архивным данным.

Добавим, работы по подъёму затонувшей в годы войны техники, поступавшей в СССР по Лендлизу, проводятся в Мурманской области уже несколько лет.

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